«Хорошие художники копируют, а гениальные воруют», — повторял Пикассо. Но в чем же секрет этих «украденных» кадров, которые становятся непревзойденными шедеврами? Почему одни фильмы напоминают живые полотна, а другие представляют собой лишь набор изображений?
На предстоящей лекции мы подробно разберем, как великие режиссеры заимствуют приемы из классической живописи, превращая кинематограф в высокое визуальное искусство.
Эльза Попова — историк искусства и телеведущая, поделится с вами своим уникальным взглядом на киноискусство и его связи с живописью.
Не упустите возможность узнать больше о тайнах, которые скрывает визуальный ряд фильмов, и о том, как они перекликаются с самыми известными произведениями живописи!