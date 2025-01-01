Лекция Эльзы Поповой: Искусство в искусстве кино

«Хорошие художники копируют, а гениальные воруют», — повторял Пикассо. Но в чем же секрет этих «украденных» кадров, которые становятся непревзойденными шедеврами? Почему одни фильмы напоминают живые полотна, а другие представляют собой лишь набор изображений?

На предстоящей лекции мы подробно разберем, как великие режиссеры заимствуют приемы из классической живописи, превращая кинематограф в высокое визуальное искусство.

Темы лекции

Как композиция, свет и цвет из живописи перекочевали в кино — и почему некоторые кадры кажутся «нарисованными».

Режиссеры, которые не только вдохновляются, но и сознательно «воруют» стиль у великих мастеров.

Как работа с пространством кадра позволяет сделать фильм не просто красивым, а вневременным.

Лектор

Эльза Попова — историк искусства и телеведущая, поделится с вами своим уникальным взглядом на киноискусство и его связи с живописью.

Не упустите возможность узнать больше о тайнах, которые скрывает визуальный ряд фильмов, и о том, как они перекликаются с самыми известными произведениями живописи!