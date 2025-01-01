Меню
Кино как движущаяся живопись: как режиссёры заимствуют приёмы у художников
Кино как движущаяся живопись: как режиссёры заимствуют приёмы у художников

Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция Эльзы Поповой: Искусство в искусстве кино

«Хорошие художники копируют, а гениальные воруют», — повторял Пикассо. Но в чем же секрет этих «украденных» кадров, которые становятся непревзойденными шедеврами? Почему одни фильмы напоминают живые полотна, а другие представляют собой лишь набор изображений?

На предстоящей лекции мы подробно разберем, как великие режиссеры заимствуют приемы из классической живописи, превращая кинематограф в высокое визуальное искусство.

Темы лекции

  • Как композиция, свет и цвет из живописи перекочевали в кино — и почему некоторые кадры кажутся «нарисованными».
  • Режиссеры, которые не только вдохновляются, но и сознательно «воруют» стиль у великих мастеров.
  • Как работа с пространством кадра позволяет сделать фильм не просто красивым, а вневременным.

Лектор

Эльза Попова — историк искусства и телеведущая, поделится с вами своим уникальным взглядом на киноискусство и его связи с живописью.

Не упустите возможность узнать больше о тайнах, которые скрывает визуальный ряд фильмов, и о том, как они перекликаются с самыми известными произведениями живописи!

12 октября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
29 сентября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
30 сентября в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
27 сентября в 19:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
