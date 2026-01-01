Кино. История этого мира

История этого мира: концерт группы «Кино» в МТС Live Холл

В зале МТС Live Холл выступит легендарная группа «Кино» с масштабной программой «История этого мира». Концерт пройдет с участием Юрия Каспаряна, Александра Титова и Игоря Тихомирова.

Группа представит более 30 песен, включая как новые композиции, так и любимые хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце». За три года после воссоединения «Кино» успело гастролировать от Сахалина до Калининграда, собрав более 100 тысяч зрителей.

Качество звука и технологий

Концерт отличается высоким качеством звука и света, а также современными технологиями, такими как видео-арт и 3D-графика. На концерте зрители смогут услышать голос Виктора Цоя, записанный с помощью современных аудиоспециалистов, которые восстанавливали его вокал по фрагментам и слогам.

Структура программы

Александр Титов, бас-гитарист группы, отмечает, что каждый участник составил список своих любимых песен, которые затем были объединены в общий сет. Концерт состоит из трех частей: позднее творчество «Кино», ранние композиции и совместные выступления с Игорем Тихомировым.

Ностальгия и современные приемы

В программе не обойдется без элементов ностальгии – архивные съемки и стилистика 80-х. Однако это не помешает внедрению современных технологий, которые создадут уникальную атмосферу. Всё это будет дополнено мощнейшим световым шоу.

Значение музыки для зрителей

Программа «История этого мира» – это попытка показать, какую роль музыка группы «Кино» сыграла в жизни миллионов людей. Как говорит продюсер Александр Цой, название концерта – это цитата из малоизвестной песни «Вопрос».

Концерт «Кино» обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей качественного музыкального шоу.