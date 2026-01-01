Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кино Джаз
Киноафиша Кино Джаз

Кино Джаз

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыка выдающихся композиторов в Максим холле

Луи Армстронг, Мэрлин Монро, Лайза Миннелли, Барбра Стрейзанд, Гленн Миллер – их музыка объединила поколения и продолжает вдохновлять многих до сих пор. В этом вечере вы услышите не только хиты, но и произведения выдающихся композиторов, таких как Ллойд Уэббер и Мишель Легран. Каждая песня станет для вас уникальным сочетанием удивительного голоса и завораживающих инструментальных партий.

На сцене Максим Холла выступит талантливая вокалистка Анастасия Гаева в сопровождении лучших музыкантов-виртуозов. Вас ждет музыка, пронизанная свободой, легкостью и чувственностью. Исполненные с душой и мастерством, композиции иностранных исполнителей создадут незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события!

Внимание: В целях повышения качества обслуживания, администрация театра оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий, состав артистов и продолжительность спектаклей.

Купить билет на концерт Кино Джаз

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
4 сентября пятница
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Живая музыка

Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах

6 декабря в 18:00 Свердловская детская филармония
от 1900 ₽
Музыка КИНОшедевров в сиянии тысячи свечей
6+
Неоклассика

Музыка КИНОшедевров в сиянии тысячи свечей

22 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1590 ₽
Органный блиц-концерт
16+
Классическая музыка

Органный блиц-концерт

1 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше