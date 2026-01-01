Музыка выдающихся композиторов в Максим холле

Луи Армстронг, Мэрлин Монро, Лайза Миннелли, Барбра Стрейзанд, Гленн Миллер – их музыка объединила поколения и продолжает вдохновлять многих до сих пор. В этом вечере вы услышите не только хиты, но и произведения выдающихся композиторов, таких как Ллойд Уэббер и Мишель Легран. Каждая песня станет для вас уникальным сочетанием удивительного голоса и завораживающих инструментальных партий.

На сцене Максим Холла выступит талантливая вокалистка Анастасия Гаева в сопровождении лучших музыкантов-виртуозов. Вас ждет музыка, пронизанная свободой, легкостью и чувственностью. Исполненные с душой и мастерством, композиции иностранных исполнителей создадут незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного музыкального события!

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