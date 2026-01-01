Кино-джаз. Музыка из культовых фильмов
Кино-джаз. Музыка из культовых фильмов

18+

Кино-джаз: музыка из культовых фильмов

Приглашаем вас на вечер живого джаза и любимого кино! «Кино-джаз» — это уникальное событие, где знакомые мелодии из культовых фильмов и сериалов прозвучат в стильных джазовых аранжировках. Эта музыка создаст атмосферу, в которой приятно провести вечер в кругу друзей или на романтическом свидании.

В программе вечера вы услышите запоминающиеся композиции, такие как L-O-V-E, Fly Me to the Moon, Caravan, Feeling Good и Dream a Little Dream. Эти хиты знакомы многим по фильмам, таким как В джазе только девушки, Одержимость, Талантливый мистер Рипли, Неприкасаемые и многим другим.

На сцене выступят талантливые музыканты из JAY JAZZ BAND и яркая вокалистка Софья Переверзева. Ее чарующий голос способен тронуть до глубины души и создать незабываемую атмосферу.

«Кино-джаз» — это отличная возможность насладиться живой музыкой и забыть о повседневной суете. Не упустите шанс приятно провести вечер, погружаясь в мир джаза и кино!

Март
Апрель
29 марта воскресенье
19:00
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 1000 ₽
29 апреля среда
19:30
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж

