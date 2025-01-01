Кино & Музыка

Меню
0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая оживляет кино

Ансамбль солистов «Трагиком», лауреаты международных конкурсов, приглашают вас на незабываемый вечер классической музыки. В составе ансамбля выступят:

  • Диана Кемельман — скрипка
  • Александр Антонов — фортепиано
  • Святослав Тарасов — виолончель

Звуки любимых фильмов

В программе прозвучат музыкальные произведения из легендарных фильмов. Вы услышите величайшие композиции, такие как:

  • «Звездные войны» — Джон Уильямс
  • «Бум» и «Игрушка» — Владимир Косма
  • Тема из «Гарри Поттера» и вальс — Гаде
  • «Ревность» — Энрико Морриконе
  • «Fly» и «1+1» — Людовико Эйнауди
  • «Ромео и Джульетта» — Нино Рота
  • «Игра престолов» — Давали Равади
  • «Унесенные призраками» — Джо Хисаиси
  • «Ходячий замок» — Джо Хисаиси
  • «Список Шиндлера» — Джон Уильямс
  • «Пираты Карибского моря» — Ханс Циммер
  • «Завтрак у Тиффани» — Генри Манчини
  • «Запах женщины» — Карлос Гардель
  • «Перл Харбор» — Ханс Циммер

Незабываемые впечатления

Оригинальные аранжировки для ансамбля «Трагиком» в сопровождении специально подготовленных видеофрагментов подарят вам уникальный опыт и позволят вновь окунуться в атмосферу любимых лент. Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в исполнении мастеров!

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

