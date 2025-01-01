Кино & Музыка

Музыка, которая оживляет кино
Ансамбль солистов «Трагиком», лауреаты международных конкурсов, приглашают вас на незабываемый вечер классической музыки. В составе ансамбля выступят:
- Диана Кемельман — скрипка
- Александр Антонов — фортепиано
- Святослав Тарасов — виолончель
Звуки любимых фильмов
В программе прозвучат музыкальные произведения из легендарных фильмов. Вы услышите величайшие композиции, такие как:
- «Звездные войны» — Джон Уильямс
- «Бум» и «Игрушка» — Владимир Косма
- Тема из «Гарри Поттера» и вальс — Гаде
- «Ревность» — Энрико Морриконе
- «Fly» и «1+1» — Людовико Эйнауди
- «Ромео и Джульетта» — Нино Рота
- «Игра престолов» — Давали Равади
- «Унесенные призраками» — Джо Хисаиси
- «Ходячий замок» — Джо Хисаиси
- «Список Шиндлера» — Джон Уильямс
- «Пираты Карибского моря» — Ханс Циммер
- «Завтрак у Тиффани» — Генри Манчини
- «Запах женщины» — Карлос Гардель
- «Перл Харбор» — Ханс Циммер
Незабываемые впечатления
Оригинальные аранжировки для ансамбля «Трагиком» в сопровождении специально подготовленных видеофрагментов подарят вам уникальный опыт и позволят вновь окунуться в атмосферу любимых лент. Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в исполнении мастеров!