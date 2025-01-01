Кино & Музыка

Музыка, которая оживляет кино

Ансамбль солистов «Трагиком», лауреаты международных конкурсов, приглашают вас на незабываемый вечер классической музыки. В составе ансамбля выступят:

Диана Кемельман — скрипка

Александр Антонов — фортепиано

Святослав Тарасов — виолончель

Звуки любимых фильмов

В программе прозвучат музыкальные произведения из легендарных фильмов. Вы услышите величайшие композиции, такие как:

«Звездные войны» — Джон Уильямс

«Бум» и «Игрушка» — Владимир Косма

Тема из «Гарри Поттера» и вальс — Гаде

«Ревность» — Энрико Морриконе

«Fly» и «1+1» — Людовико Эйнауди

«Ромео и Джульетта» — Нино Рота

«Игра престолов» — Давали Равади

«Унесенные призраками» — Джо Хисаиси

«Ходячий замок» — Джо Хисаиси

«Список Шиндлера» — Джон Уильямс

«Пираты Карибского моря» — Ханс Циммер

«Завтрак у Тиффани» — Генри Манчини

«Запах женщины» — Карлос Гардель

«Перл Харбор» — Ханс Циммер

Незабываемые впечатления

Оригинальные аранжировки для ансамбля «Трагиком» в сопровождении специально подготовленных видеофрагментов подарят вам уникальный опыт и позволят вновь окунуться в атмосферу любимых лент. Не упустите возможность насладиться величественной музыкой в исполнении мастеров!