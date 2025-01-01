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Билеты от 1500₽
Киноафиша King Gong show

King Gong show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

King Gong Show: Вечер стендапа в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «King Gong», которое пройдет в Standup Club на Трубной. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и смеха для всех любителей стендапа!

Что такое King Gong Show?

«King Gong» — это формат стендап-шоу, где комики выступают перед зрителями, которые могут оценивать их выступления. Если шутки не зашли, зрители могут использовать специальный «гонг», чтобы остановить выступление. Это создает интерактивную атмосферу и добавляет элементы игры, что делает вечер ещё более увлекательным.

Когда и где?

Шоу состоится в Standup Club на Трубной. Дата и время проведения: уточняйте на официальном сайте клуба. Не упустите возможность увидеть яркие выступления как известных комиков, так и новичков на одной сцене!

Почему стоит посетить?

  • Интерактивный формат: зрители становятся частью шоу.
  • Возможность увидеть как начинающих, так и опытных стендап-комиков.
  • Отличное настроение и позитивная энергия — гарантированы!

Не забудьте забронировать билеты заранее, так как количество мест ограничено. Погружайтесь в мир юмора и веселитесь вместе с нами на «King Gong Show»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 1500 ₽

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