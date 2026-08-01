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Билеты от 1000₽
Киноафиша Кинг Гонг Шоу

Кинг Гонг Шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Кинг Гонг Шоу: Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие — Кинг Гонг Шоу в Standup Club на Трубной! Это не просто стендап-концерт, а настоящая битва комиков за признание зрителей.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые стендап-комики, которые будут стараться вызвать смех и аплодисменты у публики. Главная цель выступающих — не только развлечь, но и завоевать симпатии зрителей. Если выступление не понравится, зал имеет право «гнать» комика с помощью специального символа — гигантского гонга!

Для кого это мероприятие?

Кинг Гонг Шоу подойдет как заядлым поклонникам стендапа, так и тем, кто лишь начинает знакомиться с этим жанром. Atmosphere вечера обещает быть легкой и непринужденной, что создаст идеальные условия для отдыха и веселья.

Секреты успеха

Важно знать, что каждый комик, выходя на сцену, становится частью зрительного процесса. В этом шоу зрители — это не просто аудитория, а активные участники, чей ангажмент влияет на ход вечера.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Кинг Гонг Шоу — это ваше время насладиться хорошим юмором и провести время в компании единомышленников. Ждем вас в Standup Club на Трубной!

Купить билет на концерт Кинг Гонг Шоу

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Август
30 августа воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1000 ₽

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