Спектакль Килмешәк / Пришлый

В Театре им. Г. Камала спектакль по страницам истории

В Театре им. Г. Камала (новое здание) представят спектакль «Пришлый», который поставлен на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Этот театральный проект приглашает зрителей задуматься о сложных страницах истории народов, которые стали жертвами войны и политических репрессий.

Исторический контекст

После распада СССР многие народы, включая татар, начали обращаться к своей истории. Одной из трагических тем является судьба военнопленных, которые, хотя и отказались от сотрудничества с фашистской Германией, пережили ужасы концлагерей. После войны многие из них оказались в сталинских лагерях, а те, кто вернулся в пятидесятые годы, долго не имели права говорить о своем участии во Второй мировой войне. Эта история взрослых и детей, которые были вынуждены оставить свои дома, а также тех, кто не вернулся, находит отражение в спектакле.

Сюжет спектакля

Главный герой, Накип, оказался в Канаде после войны. Он начинает новую жизнь в небольшом городке, создавая свою «татарскую деревню». Накип выращивает картошку и отмечает татарский Сабантуй вместо канадского Хэллоуина. Его жена, которую он называет «Жаным» (Душа моя), напоминает ему о родныхtraditions и уносит в мир воспоминаний.

Сюжет усложняется, когда сосед Самуэль, также «пришлый», сообщает Накипу о том, что бывшим советским подданным разрешено вернуться на родину. Этот момент становится судьбоносным: сможет ли Накип вернуться и встретиться с любимой, которая осталась на родине, и одолеть страх нового ареста?

Уникальный проект

Спектакль «Пришлый» создан в рамках проекта «Новый текст – Новая сцена II» от Ibsen International, который направлен на развитие новых текстов и театральных форм. Эта работа заставит зрителей задуматься о том, как важно помнить свою историю и какие последствия могут иметь решения, принятые в сложные времена.

Не упустите шанс увидеть этот глубокий и трогающий спектакль в Театре им. Г. Камала.