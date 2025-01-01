Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Килмешәк / Пришлый
Киноафиша Килмешәк / Пришлый

Спектакль Килмешәк / Пришлый

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

В Театре им. Г. Камала спектакль по страницам истории

В Театре им. Г. Камала (новое здание) представят спектакль «Пришлый», который поставлен на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Этот театральный проект приглашает зрителей задуматься о сложных страницах истории народов, которые стали жертвами войны и политических репрессий.

Исторический контекст

После распада СССР многие народы, включая татар, начали обращаться к своей истории. Одной из трагических тем является судьба военнопленных, которые, хотя и отказались от сотрудничества с фашистской Германией, пережили ужасы концлагерей. После войны многие из них оказались в сталинских лагерях, а те, кто вернулся в пятидесятые годы, долго не имели права говорить о своем участии во Второй мировой войне. Эта история взрослых и детей, которые были вынуждены оставить свои дома, а также тех, кто не вернулся, находит отражение в спектакле.

Сюжет спектакля

Главный герой, Накип, оказался в Канаде после войны. Он начинает новую жизнь в небольшом городке, создавая свою «татарскую деревню». Накип выращивает картошку и отмечает татарский Сабантуй вместо канадского Хэллоуина. Его жена, которую он называет «Жаным» (Душа моя), напоминает ему о родныхtraditions и уносит в мир воспоминаний.

Сюжет усложняется, когда сосед Самуэль, также «пришлый», сообщает Накипу о том, что бывшим советским подданным разрешено вернуться на родину. Этот момент становится судьбоносным: сможет ли Накип вернуться и встретиться с любимой, которая осталась на родине, и одолеть страх нового ареста?

Уникальный проект

Спектакль «Пришлый» создан в рамках проекта «Новый текст – Новая сцена II» от Ibsen International, который направлен на развитие новых текстов и театральных форм. Эта работа заставит зрителей задуматься о том, как важно помнить свою историю и какие последствия могут иметь решения, принятые в сложные времена.

Не упустите шанс увидеть этот глубокий и трогающий спектакль в Театре им. Г. Камала.

Купить билет на спектакль Килмешәк / Пришлый

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
28 января среда
20:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 800 ₽
25 февраля среда
20:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 800 ₽

Фотографии

Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый Килмешәк / Пришлый

В ближайшие дни

Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
18 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест
0+
Детские елки
Кышкы хыяллар. Театральләштерелгән яңа ел квесты/Зимние мечты. Театрализованный новогодний квест
27 декабря в 13:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
от 600 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
15 января в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше