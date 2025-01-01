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Киллер Джо
Киноафиша Киллер Джо

Спектакль Киллер Джо

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Киллер Джо» в театре: Криминальная драма и метафора человечества

О пьесе

«Киллер Джо» — постановка по одноимённой пьесе американского драматурга Трейси Леттса, получившая мировое признание за свой остросоциальный и глубокий сюжет. На первый взгляд это криминальный триллер о маргинальной семье, погрязшей в долгах и аморальных решениях. Но за этой историей скрывается гораздо более широкая метафора современного общества.

Сюжет

Семья, оказавшаяся на грани финансового краха, решает избавиться от матери, чтобы получить её страховку и расплатиться с долгами. Главные заговорщики — отец и сын — нанимают киллера Джо Купера, который, как оказывается, также является местным шерифом. В качестве аванса за его услуги они предлагают Джо младшую сестру семьи, что добавляет истории жуткой, циничной извращённости.

Глубинный смысл

Мотивация персонажей на первый взгляд кажется исключительно меркантильной и безнравственной, но, по воле автора, Леттс использует их как метафору для изображения кризиса человечества в целом. Почему люди, созданные «по образу и подобию», готовы ради выгоды терять человеческий облик и уничтожать не только себя, но и своих близких? Пьеса поднимает вопросы о нравственности, эгоизме и самоуничтожении общества, оставляя зрителей с чувством неизбежности апокалипсиса, который мы сами готовим.

Почему стоит посмотреть?

«Киллер Джо» — это не просто криминальная история, а мрачное исследование человеческой природы. Режиссёрская работа и игра актёров делают постановку ещё более интенсивной и многослойной. Этот спектакль будет интересен тем, кто любит постановки с глубоким философским подтекстом и яркими, сложными персонажами.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Юлия Мен
Наталья Вишня
Полина Диндиенко
Андрей Балашов
Александр Худяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
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19:00 от 1800 ₽

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