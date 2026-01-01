Энергия ритма: DJ KIIDA в Краснодаре

Вас ждет незабываемый вечер с DJ KIIDA, резидентом знаменитого лейбла WALL Recordings, основанного легендарным афроджеком. Художник, известный своим взрывным сценическим присутствием, готов поразить зрителей в Краснодаре новым концертом.

Забавные факты о DJ KIIDA

DJ KIIDA, настоящее имя которого Кирилл Слепуха, выступал на лучших мировых фестивалях. Он был резидентом таких событий, как «ULTRA» в Майами и Хорватии, а также «Tomorrowland» в Бельгии в 2017 и 2018 годах. Эти фестивали собрали лучших диджеев и музыкантов со всего мира, и Кирилл смело заявил о себе на этой сцене.

Также он стал со-продюсером популярного трека David Guetta с участием Nicki Minaj и Lil Wayne – «Light My Body Up», который стал настоящим хитом. А в 2015 году он написал гимн фестиваля ALFA FUTURE PEOPLE, подкрепив свой звёздный статус.

Концерт DJ KIIDA в Краснодаре – это возможность насладиться высококачественной музыкой и уникальной атмосферой.