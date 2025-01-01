Единственный осенний Kick the Face вновь на Фабрике! На этот раз вас ждет выступление Tritium — известного Hardstyle/Uptempo-продюсера из столицы, чьи треки уже успели завоевать популярность не только в России, но и далеко за её пределами.
Сентябрь будет гореть под звучание hardcore, hardstyle, uptempo и oldschool. Ожидайте незабываемую атмосферу и мощные ритмы, которые не оставят вас равнодушными. Кроме Tritium, на сцене выступят уже знакомые вам артисты из южной столицы:
Предварительная продажа билетов: 300₽
В день мероприятия: 500₽
Место проведения: Фабрика, ул. Захарова 7/1
Начало: 23:00
Окончание: 05:00
Обратите внимание: мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.
Не упустите возможность зарядиться энергией на танцполе!