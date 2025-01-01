Меню
Kick the Face
Киноафиша Kick the Face

Kick the Face

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Kick the Face: Узнаваемый Hardstyle на Фабрике

Единственный осенний Kick the Face вновь на Фабрике! На этот раз вас ждет выступление Tritium — известного Hardstyle/Uptempo-продюсера из столицы, чьи треки уже успели завоевать популярность не только в России, но и далеко за её пределами.

Жаркое музыкальное путешествие

Сентябрь будет гореть под звучание hardcore, hardstyle, uptempo и oldschool. Ожидайте незабываемую атмосферу и мощные ритмы, которые не оставят вас равнодушными. Кроме Tritium, на сцене выступят уже знакомые вам артисты из южной столицы:

  • Tritium (МСК)
  • Pixelbob
  • Mechanical Room
  • Terroiz
  • Dance Noise
  • Verigo

Условия и информация

Предварительная продажа билетов: 300₽
В день мероприятия: 500₽

Место проведения: Фабрика, ул. Захарова 7/1

Начало: 23:00
Окончание: 05:00

Обратите внимание: мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Не упустите возможность зарядиться энергией на танцполе!

Купить билет на концерт Kick the Face

Сентябрь
27 сентября суббота
23:00
Пространство «Фабрика» Краснодар, Захарова, 7/1
от 300 ₽

