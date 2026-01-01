Спектакль Киберкощей против каникул

Музыкально-интерактивная программа для детей

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет детская музыкально-интерактивная программа в рамках фестиваля «Когда не надо в школу». Это увлекательное шоу обещает стать настоящим событием для юных зрителей.

На страницах русских сказок

Программа представляет собой захватывающее шоу, посвященное русским сказкам. Зрителей ждет не только знакомство с известными героями, но и возможность участия в интерактивных элементах. Это делает представление особенно увлекательным для детей, интересующихся фольклором.

О выступающих

Режиссером программы выступает Марина Куркулова, опытный специалист, известный своими увлекательными постановками для детей. Фольклорный ансамбль «Рождество» подготовил интересные номера, которые дополнят общую атмосферу сказочного мира.

Этот спектакль станет отличной возможностью для детей приобщиться к культуре и традициям русского фольклора. Не упустите шанс провести время с пользой и удовольствием!