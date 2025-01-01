Спектакль Кибер Робо Елка 2026

Приглашаем на Кибер Робо Елку 2026!

Детский Театр Роботов из Санкт-Петербурга представит новогодний шоу-спектакль с участием Трансформеров. Это не просто мультик или фильм — это удивительное живое представление, где на сцене выступают настоящие роботы в ярких и сложных костюмах, которое порадует как детей, так и взрослых.

Уникальные особенности спектакля

Захватывающий новогодний сюжет с элементами сказки и героизма.

Современные технические решения и великолепные звуковые, световые спецэффекты.

Интерактивные моменты, позволяющие зрителям стать участниками приключения.

Амфитеатральная рассадка, обеспечивающая отличный обзор с любого места.

Каждому ребенку на Елке будет подарен сюрприз (дополнительная оплата не требуется).

Сюжет спектакля

Оптимус Прайм и Бамблби готовятся к Новому Году в гараже Профессора Вольта, который не очень рад, что его отвлекают от работы. Он скептически относится к сказкам о Деде Морозе. Однако к ним в гости приходит сам Дед Мороз, который нуждается в помощи Автоботов. В его посохе есть волшебный кристалл, за которым охотится злодей Гальватрон. Чтобы заполучить кристалл, Гальватрон похищает Снегурочку и требует обмена на посох. Дед Мороз в отчаянии, ведь если кристалл попадет в плохие руки, новогодние чудеса могут навсегда исчезнуть. Оптимус и Бамблби отправляются в захватывающее приключение, полное опасностей, чтобы спасти Снегурочку и кристалл.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что в билете указано время начала спектакля. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет. Дети младше 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым, не занимая отдельного места. Подарки для детей организует театр за свой счет и они не входят в стоимость билета. Продолжительность спектакля составляет 60 минут.

Мнение художественного руководителя

Юрий Мончак, художественный руководитель Детского Театра Роботов, говорит: «Мы сами возвращаемся в детство, когда создаем спектакли. Во время каждой постановки у нас в головах: чем будем удивлять на этот раз? У нас огромный театральный опыт, и мы знаем, как создать качественный спектакль, который понравится как детям, так и взрослым. Это уже седьмой год Кибер Робо Елки, и мы с радостью покажем спектакль 21 раз в зимнем сезоне 2025-2026 на сценах Москвы и Санкт-Петербурга!»

Не упустите возможность зарядиться новогодним настроением на Кибер Робо Елке от Детского Театра Роботов!