Кибер Робо Елка 2026
Билеты от 2200₽
Киноафиша Кибер Робо Елка 2026

Спектакль Кибер Робо Елка 2026

6+
Возраст 6+
Билеты от 2200₽

О спектакле

Приглашаем на Кибер Робо Елку 2026!

Детский Театр Роботов из Санкт-Петербурга представит новогодний шоу-спектакль с участием Трансформеров. Это не просто мультик или фильм — это удивительное живое представление, где на сцене выступают настоящие роботы в ярких и сложных костюмах, которое порадует как детей, так и взрослых.

Уникальные особенности спектакля

  • Захватывающий новогодний сюжет с элементами сказки и героизма.
  • Современные технические решения и великолепные звуковые, световые спецэффекты.
  • Интерактивные моменты, позволяющие зрителям стать участниками приключения.
  • Амфитеатральная рассадка, обеспечивающая отличный обзор с любого места.
  • Каждому ребенку на Елке будет подарен сюрприз (дополнительная оплата не требуется).

Сюжет спектакля

Оптимус Прайм и Бамблби готовятся к Новому Году в гараже Профессора Вольта, который не очень рад, что его отвлекают от работы. Он скептически относится к сказкам о Деде Морозе. Однако к ним в гости приходит сам Дед Мороз, который нуждается в помощи Автоботов. В его посохе есть волшебный кристалл, за которым охотится злодей Гальватрон. Чтобы заполучить кристалл, Гальватрон похищает Снегурочку и требует обмена на посох. Дед Мороз в отчаянии, ведь если кристалл попадет в плохие руки, новогодние чудеса могут навсегда исчезнуть. Оптимус и Бамблби отправляются в захватывающее приключение, полное опасностей, чтобы спасти Снегурочку и кристалл.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что в билете указано время начала спектакля. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Спектакль предназначен для зрителей старше 6 лет. Дети младше 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым, не занимая отдельного места. Подарки для детей организует театр за свой счет и они не входят в стоимость билета. Продолжительность спектакля составляет 60 минут.

Мнение художественного руководителя

Юрий Мончак, художественный руководитель Детского Театра Роботов, говорит: «Мы сами возвращаемся в детство, когда создаем спектакли. Во время каждой постановки у нас в головах: чем будем удивлять на этот раз? У нас огромный театральный опыт, и мы знаем, как создать качественный спектакль, который понравится как детям, так и взрослым. Это уже седьмой год Кибер Робо Елки, и мы с радостью покажем спектакль 21 раз в зимнем сезоне 2025-2026 на сценах Москвы и Санкт-Петербурга!»

Не упустите возможность зарядиться новогодним настроением на Кибер Робо Елке от Детского Театра Роботов!

Купить билет на спектакль Кибер Робо Елка 2026

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
11:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2500 ₽
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2900 ₽
17:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2500 ₽
29 декабря понедельник
13:00
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
от 2200 ₽
16:00
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
от 2200 ₽
8 января четверг
11:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2900 ₽
13:30
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2900 ₽
17:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2200 ₽
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 2500 ₽
21 декабря воскресенье
13:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽
16:30
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽
27 декабря суббота
11:30
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽
15:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽
2 января пятница
12:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 2500 ₽
14:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 2500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 2500 ₽
14:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 2500 ₽
6 января вторник
11:30
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽
15:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 2500 ₽

Фотографии

Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026 Кибер Робо Елка 2026

