Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Кевин Маккой (Бэд бойс блю) / Kevin McCoy ex. Bad Boys Blue. От заката до рассвета
18+
О концерте

Грандиозный танцевальный проект в «Пирамиде»

Лето в самом разгаре, и лучшие ночные клубы готовы предложить вам уникальные события. В этом сезоне «Пирамида» запускает грандиозный танцевальный проект, который станет настоящей сенсацией для любителей зажигательных ночей. В программе — выступление легендарной звезды дискотек Кевина Маккоя, ранее известного как участника группы Bad Boys Blue.

Большие ночные клубы снова в моде

Этот проект станет знаковым событием для тех, кто соскучился по атмосфере настоящих ночных клубов. С 10 барами на площадке вы сможете избежать длинных очередей и наслаждаться мгновением. Пространство, рассчитанное на 1000 человек, позволят вам почувствовать драйв толпы, оставаясь при этом в своей зоне комфорта.

Цены и условия

Стоимость билета на мероприятие включает в себя возможность заказа различных закусок:

  • 5 000 рублей — фруктовая и сырная тарелки
  • 3 100 рублей — сырная тарелка
  • 2 900 рублей — фруктовая тарелка

Вода также будет включена в стоимость. Кроме того, вы сможете заказать дополнительные напитки за отдельную плату.

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события — присоединяйтесь к нам в «Пирамиде» и проведите незабываемую ночь под ритмы ваших любимых хитов!

Май
29 мая пятница
22:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1000 ₽

