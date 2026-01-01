Концерт группы «КЕРАМИКА» в Нижнем Новгороде

14 ноября музыкальный бар «Хитрый Лис» станет ареной для большого акустического концерта группы «КЕРАМИКА». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников акустической музыки.

На концерте прозвучат все любимые хиты коллектива: «Лампочки», «Люберцы», «ЧикиМонтана, брат!» и «Куба». Кроме того, зрители смогут услышать новые песни, которые добавят свежие нотки в концертное звучание.

Группа «КЕРАМИКА» известна своим фирменным стилем, где органично сочетаются звучание гитары и баяна. Искренние тексты и теплая атмосфера акустики создают уникальный опыт для каждого зрителя. Не упустите шанс насладиться живым исполнением и зарядиться позитивными эмоциями!

Приходите и разделите с нами этот музыкальный вечер, который обязательно запомнится надолго!