Выставка современной керамики в центре Петербурга

В Центре книги и графики открылась выставка современной художественной керамики в рамках IV фестиваля «Весенний Петербург», организованного творческим объединением «КЕРАМИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ». Этот проект посвящен керамике как самостоятельному виду современного искусства.

В экспозиции представлены произведения, в которых материал становится средством художественного высказывания. Авторы экспериментируют с формой, объемом, фактурой и цветом, раскрывая выразительные возможности керамики. Посетители могут увидеть скульптуру, пластические композиции и авторские объекты, выполненные в различных техниках.

Широкий диапазон художественных подходов

Выставка демонстрирует разнообразие художественных подходов и тем, с которыми работают современные художники. Каждый экспонат предлагает уникальное взаимодействие с материалом и оригинальный взгляд на керамическое искусство.

Лекционная программа

Фестиваль «Весенний Петербург» создан как пространство для профессионального диалога. Выставку сопровождает лекционная программа, посвященная актуальным вопросам художественной практики, взаимодействию с галереями и музейной средой, а также возможностям профессионального роста авторов.

График работы выставки

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 20:00, при этом допуск посетителей осуществляется до 19:30. На выходных предусмотрены перерывы с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. Обратите внимание, что 27 марта выставка будет доступна до 16:00.