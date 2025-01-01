Спектакль Кентервильское привидение

Премьера готического мюзикла «Кентервильское приведение»

Добро пожаловать в Кентервильский замок! 450 лет назад в этом самом замке сэр Саймон Кентервиль совершил страшное злодеяние. С тех пор дух его не может найти покоя, пугая посетителей. Согласно древнему пророчеству, он сможет освободиться только если его пожалеет невинный ребенок.

Желая спрятаться от людей, он притворяется актером в иммерсивном театре «Духи Англии». Именно туда приезжает семейство Отисов — мистер Отис, его жена Лукреция и их дети: сыновья-близнецы и дочь Вирджиния, странная девочка-подросток, погруженная в себя и непохожая на свою семью.

Мистический мир спектакля

Мистический и слегка жутковатый мир спектакля по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение» разработала художник-постановщик Александра Павлова. В спектакле много сюрпризов: ростовые куклы, видеографика, спецэффекты, живой вокал и потрясающая игра артистов.

Музыкальное сопровождение

Композитором и автором текстов песен выступил Андрей Рубцов, музыкальный руководитель и дирижёр оркестра Московского академического театра сатиры. Он также известен как автор мюзикла «Рождественская история» в Театре кукол Образцова.

Темы спектакля

«Мы хотим сделать яркий музыкальный спектакль и в то же время поговорить о важных для подростков вещах — взаимопонимании в семье и одиночестве. О том, как важно уметь слышать друг друга и сострадать», — говорит режиссер-постановщик Анастасия Неупокоева. Это трогательная история неожиданной дружбы девочки-подростка и старого привидения, история взросления.

Не пропустите премьеру, которая состоится 14 и 15 марта 2025 года!