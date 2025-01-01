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Кентервильское привидение
Билеты от 2000₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Московский открытый театр кукол 12+
Режиссер Алексей Смирнов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей по одноименной сказке Оксара Уайльда

На сказках Оскара Уайльда выросло не одно поколение читателей по всему миру. Подобно Гансу Кристиану Андерсену, Уайльд создавал чудесные истории, в которых сочетались волшебство, тонкий юмор и грусть. Его произведения не только развлекали, но и учили, заставляли задуматься о жизни, любви и судьбе.

Странные строки и загадка старого замка
Одна из самых загадочных историй — это история о маленькой Вирджинии, которая в библиотеке старого замка находит странные строки на окне:
«Когда заплачет, не шутя, здесь златокудрое дитя,
Молитва утолит печаль и зацветет в саду миндаль,
Тогда возликует этот дом,
И дух уснет, живущий в нем».
Эти таинственные слова заставляют девочку задуматься, но она не может понять их смысл, пока не сталкивается с привидением, обитающим в замке.

Привидение лорда Кентервиля и просьба о помощи
Привидение лорда Кентервиля, давно поселившееся в этом замке, обращается к Вирджинии с просьбой о помощи. Девочка становится ключом к разгадке древней тайны замка и его духа. Вирджиния начинает понимать, что за этими строками скрывается не только волшебство, но и глубокий смысл, который нужно раскрыть, чтобы помочь привидению обрести покой.

Тема любви, жертвенности и прощения
Эта история, как и другие сказки Уайльда, затрагивает важные темы любви, жертвенности и прощения. Вирджиния становится символом чистоты и доброты, и только она способна решить судьбу замка и его привидения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
16:00 от 2000 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

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