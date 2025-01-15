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Кентервильское привидение
Билеты от 900₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Добрая сказка для всей семьи
Постановка
Театр на Бронной 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Добрая сказка по мотивам волшебной повести Оскара Уайльда

Этот спектакль приносит зрителям атмосферу волшебства и приключений, созданную по мотивам сказки Оскара Уайльда.

Сюжет
Семья из Америки неожиданно становится обладателями старинного замка в Англии, однако, на этом месте лежит своя загадка — говорят, что в замке уже триста лет живет чудаковатый призрак. Добрая сказка наполнена живым юмором, забавными приключениями и неожиданными поворотами, которые вовлекают зрителей в процесс решения мистических событий. Главные герои решают загадку и, конечно, учат нас важным жизненным урокам.

Для кого этот спектакль
Этот спектакль будет интересен детям, которые могут с героями учиться ценить настоящую дружбу, заботиться о близких и преодолевать трудности ради тех, кто дорог. С помощью ярких персонажей и веселых приключений малыши узнают, что дружба и забота могут преодолеть любые преграды.

Режиссер
Алексей Фроленков
В ролях
Григорий Верник
Андро Симонишвили
Андрей Терехов
Дарья Грачева
Яна Вилочкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
12:00 от 900 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

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15 января 2025 07:30
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