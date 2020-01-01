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Кентервильское привидение
Билеты от 800₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 6+
Режиссер Валерий Баджи
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

 

Постановка по новелле Оскара Уайльда

Тайный мир привидений
Где же живут привидения и чем они увлекаются? Призраки прячутся в старых замках, заброшенных домах или местах с давней историей. Там они находят убежище от дневного света и любопытных глаз. Их обитания всегда наполнены тенями и мистикой, создавая особую атмосферу, в которой живут легенды и предания.

Питание привидений
Хотя привидения – существа нематериальные, в литературе и мифах они могут питаться энергией страха или эмоциями, которые им дарят живые. В некоторых историях они даже ищут силу в древних проклятиях или взаимодействии с людьми.

Мечты и цели призраков
Привидения часто изображаются с целями, которые не всегда связаны с пуганием людей. Для многих призраков высшее желание – освобождение от земных оков и переход в иной мир. Чтобы добиться этого, им нужны чуткие люди, которые способны понять их боль и помочь снять проклятие. Искренность, эмпатия и способность к состраданию – ключи к этому спасению.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 800 ₽
31 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1200 ₽
27 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
17:00 от 800 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

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