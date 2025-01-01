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Кентервильское привидение
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Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Мастерская 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Cказка Оскара Уайльда о семье и прощении

О постановке Екатерины Гороховской
Оскар Уайльд известен своим умением сочетать юмор и трогательные моменты в своих произведениях, и «Кентервильское привидение» — одно из его самых известных творений. Екатерина Гороховская, создав свою интерпретацию этой классической сказки, переносит действие в 1960-е годы — время дерзких, свободных, но зачастую одиноких людей. В центре истории — семья Отисов, которая переезжает в старую Англию, мечтая начать новую жизнь.

Семейные неурядицы и скрытое одиночество
Отисам предстоит столкнуться не только с древним замком, но и с его жителем — призраком сэра Симона Кентервиля. Этот многовековой дух, хотя и жаждет власти над всеми, кто приходит в замок, на самом деле глубоко несчастен. Как и все остальные герои: семья Отисов отчаянно ищет перемен, но даже не замечает, насколько далеки они друг от друга.

Дерзкая девочка, которая спасает всех
Единственный человек, способный восстановить мир и гармонию, — маленькая Вирджиния. С храбростью настоящего сыщика она соглашается отправиться с призраком в его мертвый сад, чтобы найти прощение для его души. Этот поступок открывает глаза всем остальным героям: семья понимает, насколько они далеки друг от друга и как сильно им не хватает взаимопонимания.

Финал: возвращение к истинным ценностям
Кульминация истории — это объединение семьи Отисов в поисках Вирджинии. Этот момент становится отправной точкой для их внутреннего перерождения. В финале все обретут своё счастье: наследник Кентервиля получит замок, превращенный в музей, его бывшая экономка станет экскурсоводом, а сэр Кентервиль наконец обретет покой. Отисы же вернутся домой, осознав, что главное в жизни — это семья и близкие люди, а не внешние стремления и мечты.

Главная идея спектакля
Постановка Екатерины Гороховской — это не только история о призраке и его поисках прощения, но и размышление о важности семьи, взаимопонимания и прощения. «Кентервильское привидение» учит, что настоящие ценности всегда рядом — в тех, кого мы любим и с кем готовы разделить своё настоящее.

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Максим Студеновский
Арина Лыкова
Мария Поликарпова
Сергей Интяков
Владимир Карпов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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