Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кентервильское привидение
Билеты от 900₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

Мюзикл «Кентервильское привидение»: исповедь, которая согревает сердце

Встречайте удивительную историю в мюзикле «Кентервильское привидение». На сцене столкнутся два мира: аристократия и американский прагматизм. Симон Кентервиль — убийца и жертва власной гордости, а Вирджиния — девочка, умеющая сопереживать. Что произойдет, когда они встретятся в зловещем замке, где привидение уже 300 лет разыгрывает один и тот же спектакль?

Да, здесь есть цепи, простыни, стоны и даже кровавое пятно. Но с приездом семьи Отисов «старый добрый ужас» перестает работать так, как прежде. Привидение сталкивается с реалиями современности — с обычным пятновыводителем и здоровым духом американцев.

В поисках человечности

Вирджиния не является традиционной героиней, спасающей принца. Она оказывается в гуще событий, слышит исповедь негодяя и смело идет с ним в бездну, где демоны проверяют её веру в добро. Симон Кентервиль не хотел быть жестоким. «Будь мужчиной. Не ной», — сказала ему семья, что и привело его к тому, что он стал привидением.

Интересно, что мюзикл «Кентервильское привидение» показывает, что страх на самом деле — это нечто иное. В нем нет «плохих» персонажей: есть лишь те, кто разучился любить, и одна девочка, которая чувствует по-настоящему.

Этот мюзикл — не просто история о призраке, это глубокое, красивое и невероятно человечное повествование, которое оставит след в сердце каждого зрителя.

Купить билет на спектакль Кентервильское привидение

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
15:30
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 900 ₽
19:30
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 900 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

В ближайшие дни

Ночь перед Рождеством
6+
Опера

Ночь перед Рождеством

4 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 800 ₽
Как Фауст ослеп
18+
Премьера Драма

Как Фауст ослеп

2 июня в 19:00 Дворец на Яузе
от 500 ₽
Взрослые снаружи
18+
Драма

Взрослые снаружи

12 июня в 20:00 Театр.doc industrial
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше