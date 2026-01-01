Премьера спектакля по новелле О. Уайльда «Кентервильское привидение» в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе пройдет премьера спектакля по новелле О. Уайльда «Кентервильское привидение». В этой увлекательной истории американский посол мистер Отис и его семья покупают замок Кентервиль, обиталище призрака сэра Симона Кентервиля.

Сюжет спектакля

Новелла «Кентервильское привидение» была написана в 1887 году и является юмористическим произведением, основанным на столкновении реалистичного и потустороннего миров. Когда семья Отис переезжает в замок, их ждет встреча с призраком сэра Симона, который был осужден на вечное бродяжничество за убийство своей высокородной супруги в XVI веке. Попытки сэра Симона напугать современных американцев оборачиваются комическим провалом.

Режиссёр и стиль постановки

Спектакль поставлен режиссёром Александром Ивановичем Кладько из Санкт-Петербурга. Он обещает сохранить атмосферу оригинала, добавляя современный подход и мультимедийные эффекты. По словам Кладько, «это будет очень красивый, лирический и трогательный спектакль, наполненный юмором и доброй иронией». Постановка соединяет два мира — современный и средневековый, что позволяет зрителям увидеть красоту человеческих отношений.

Что ждёт зрителей

Зрители смогут насладиться сочетанием юмора и философских размышлений о жизни, смерти, дружбе и любви. Это произведение станет отличным выбором для тех, кто ценит необычные театральные постановки и юмористические произведения.

Рекомендации для зрителей

Спектакль «Кентервильское привидение» рекомендован к просмотру детям от 9 лет и старше. Не упустите шанс стать свидетелем этого зрелищного и увлекательного театрального события!