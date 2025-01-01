Спектакль Кентервильское привидение

Новогоднее представление: «Кентервильское привидение»

Компания Moscow Show приглашает вас на незабываемое новогоднее представление для всей семьи, основанное на одноименной новелле Оскара Уайльда и классическом советском мультфильме! Это уникальное событие пройдет в Московском Международном Доме Музыки с 2 по 7 января 2026 года.

О спектакле

Режиссер Владимир Майсурадзе, хореограф Евгений Раев, а художник по костюмам Мария Звездочкина создали удивительное музыкальное и костюмированное приключение. В роли Миссис Упс выступает заслуженная артистка России Анна Терехова.

Спектакль рассказывает невероятную новогоднюю историю о призраке, который мечтает освободиться от старинного проклятия. «Триста лет я тихо скрипел половицами, завывал в коридорах и пугал туристов... Всё напрасно. Заклятие держит крепко. Но теперь, кажется, пришло моё время…» — так начинается история.

Приключения в замке Кентервиль

Призрак веками обитает в красивом замке Кентервиль, пока туда не въезжают весёлые и бесстрашные постояльцы. С этого момента все встает с ног на голову. Вместе с героями зрители пройдут по тёмным коридорам, заглянут в тайные комнаты и разгадают древнюю загадку, открывая для себя магию, которая рождается в самых неожиданных моментах.

Сказка о дружбе и вере в чудо

Это история о том, что даже призраку нужен друг, а дети умеют видеть добро там, где другие видят страх. Спектакль учит верить в чудо и менять судьбы одним словом. Это больше, чем просто спектакль — это новогоднее приключение, полное юмора, тайн и семейного уюта, которое растопит любое сердце.

Для всей семьи

«Кентервильское привидение» подходит как для малышей, так и для тех, кто уже вырос, но всё ещё помнит, как пахнет детство. Прекрасные актёры, живая музыка, фантастические костюмы и цирковые номера создают уникальную новогоднюю атмосферу.

Приходите всей семьёй, приглашайте друзей, бабушек, дедушек и соседей — волшебству нужно как можно больше свидетелей! В стоимость каждого билета входит сладкий новогодний подарок.

Подарите себе сказку — «Кентервильское привидение» ждёт именно вас и надеется на встречу!