Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кентервильское привидение
Билеты от 2000₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новогоднее представление: «Кентервильское привидение»

Компания Moscow Show приглашает вас на незабываемое новогоднее представление для всей семьи, основанное на одноименной новелле Оскара Уайльда и классическом советском мультфильме! Это уникальное событие пройдет в Московском Международном Доме Музыки с 2 по 7 января 2026 года.

О спектакле

Режиссер Владимир Майсурадзе, хореограф Евгений Раев, а художник по костюмам Мария Звездочкина создали удивительное музыкальное и костюмированное приключение. В роли Миссис Упс выступает заслуженная артистка России Анна Терехова.

Спектакль рассказывает невероятную новогоднюю историю о призраке, который мечтает освободиться от старинного проклятия. «Триста лет я тихо скрипел половицами, завывал в коридорах и пугал туристов... Всё напрасно. Заклятие держит крепко. Но теперь, кажется, пришло моё время…» — так начинается история.

Приключения в замке Кентервиль

Призрак веками обитает в красивом замке Кентервиль, пока туда не въезжают весёлые и бесстрашные постояльцы. С этого момента все встает с ног на голову. Вместе с героями зрители пройдут по тёмным коридорам, заглянут в тайные комнаты и разгадают древнюю загадку, открывая для себя магию, которая рождается в самых неожиданных моментах.

Сказка о дружбе и вере в чудо

Это история о том, что даже призраку нужен друг, а дети умеют видеть добро там, где другие видят страх. Спектакль учит верить в чудо и менять судьбы одним словом. Это больше, чем просто спектакль — это новогоднее приключение, полное юмора, тайн и семейного уюта, которое растопит любое сердце.

Для всей семьи

«Кентервильское привидение» подходит как для малышей, так и для тех, кто уже вырос, но всё ещё помнит, как пахнет детство. Прекрасные актёры, живая музыка, фантастические костюмы и цирковые номера создают уникальную новогоднюю атмосферу.

Приходите всей семьёй, приглашайте друзей, бабушек, дедушек и соседей — волшебству нужно как можно больше свидетелей! В стоимость каждого билета входит сладкий новогодний подарок.

Подарите себе сказку — «Кентервильское привидение» ждёт именно вас и надеется на встречу!

Режиссер
Владимир Майсурадзе
В ролях
Анна Терехова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽
3 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽
4 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽
5 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽
6 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽
7 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 2000 ₽ 16:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Из жизни ***нутых
18+
Драма
Из жизни ***нутых
22 августа в 20:00 Театр.doc на Лесной
от 2000 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
8 сентября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Сын полка
6+
Драма Детский
Сын полка
19 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше