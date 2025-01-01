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Кентервильское привидение
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения в Кентервильском замке

Когда мистер Отис приобрел Кентервильский замок, многие считали его поступок безрассудным. Слухи о призраке, обитающем в стенах этого старинного здания, были широко известны. Однако семья Отисов, а особенно их дочь Вирджиния, решили не бояться призрака Саймона, который уже три века не покидал свой дом.

Необычная дружба

Саймон, призрак с глубоким внутренним миром, стал для Вирджинии не просто объектом страха, но и другом. Он открыл ей тайны Жизни и Смерти, а также объяснил, почему Любовь сильнее этих двух понятий. Их необычная дружба помогает Саймону избавиться от древнего проклятия, которое тяготило его на протяжении трех столетий.

Приглашение для смелых зрителей

Семья Отисов рада открыть двери своего замка для смелых зрителей. Если вы уверены, что ваши родители, бабушки и дедушки так же храбры, как и вы, не упустите возможность пригласить их с собой. Погрузитесь в атмосферу загадок и необычных встреч, которые ждут вас в Кентервильском замке.

Информация о спектакле

Спектакль основан на рассказе Оскара Уайльда и обещает зрителям не только захватывающую историю, но и множество эмоций. Не пропустите шанс увидеть эту постановку, которая сочетает в себе элементы комедии и драмы. Узнайте, как Любовь может преодолеть любые преграды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
16:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

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