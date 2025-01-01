«Кентервильское привидение». Готическая комедия по Оскару Уайльду в Театре Терезы Дуровой

Представляем вашему вниманию спектакль «Кентервильское привидение», основанный на знаменитой готико-юмористической сказке английского писателя Оскара Уайльда. Это удивительная история о призраке сэра Саймона Кентервиля, который долгое время мучил обитателей своего родового замка.

О сюжете

Сэр Саймон Кентервиль - артистичный и изощренный призрак. Ночами он пугает местных жителей и гостей замка, и за многие века ему удалось стать настоящей легендой страха. Однако, когда в старинный замок заселяется семья американского посла в Великобритании Хайрама Б. Отиса, ситуация меняется. Новые хозяева не боятся призрака и ведут себя с ним довольно беспардонно.

Сможет ли кто-то из этой шумной американской семьи помочь сэру Саймону найти покой и обрести настоящую дружбу? Ответ на этот вопрос вы найдете на сцене!

Интересные факты

Спектакль ставится в одном действии, что делает его идеальным для вечернего отдыха.

Оскар Уайльд, автор оригинальной сказки, известен своим уникальным стилем и остроумием, которое наполнит спектакль.

«Кентервильское привидение» - это не только комедия, но и глубокомысленное произведение о дружбе и понимании.

Не упустите возможность погрузиться в мир Оскара Уайльда и насладиться этой увлекательной театральной интерпретацией!