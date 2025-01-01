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Кентервильское привидение
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Кентервильское привидение». Готическая комедия по Оскару Уайльду в Театре Терезы Дуровой

Представляем вашему вниманию спектакль «Кентервильское привидение», основанный на знаменитой готико-юмористической сказке английского писателя Оскара Уайльда. Это удивительная история о призраке сэра Саймона Кентервиля, который долгое время мучил обитателей своего родового замка.

О сюжете

Сэр Саймон Кентервиль - артистичный и изощренный призрак. Ночами он пугает местных жителей и гостей замка, и за многие века ему удалось стать настоящей легендой страха. Однако, когда в старинный замок заселяется семья американского посла в Великобритании Хайрама Б. Отиса, ситуация меняется. Новые хозяева не боятся призрака и ведут себя с ним довольно беспардонно.

Сможет ли кто-то из этой шумной американской семьи помочь сэру Саймону найти покой и обрести настоящую дружбу? Ответ на этот вопрос вы найдете на сцене!

Интересные факты

  • Спектакль ставится в одном действии, что делает его идеальным для вечернего отдыха.
  • Оскар Уайльд, автор оригинальной сказки, известен своим уникальным стилем и остроумием, которое наполнит спектакль.
  • «Кентервильское привидение» - это не только комедия, но и глубокомысленное произведение о дружбе и понимании.

Не упустите возможность погрузиться в мир Оскара Уайльда и насладиться этой увлекательной театральной интерпретацией!

Режиссер
Мария Линдер
В ролях
Борис Рывкин
Маргарита Белкина
Мария Морозова
Наталья Самсонова
Андрей Ермохин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽
28 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽
18 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽

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