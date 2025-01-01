Меню
Кентервильское привидение (на английском языке)
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кентервильское привидение (на английском языке)

Спектакль Кентервильское привидение (на английском языке)

12+
Режиссер Мартин Кук
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль на английском языке по произведению Оскара Уайльда

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль для школьников. Международный английский театр Flying Banana представляет динамичный и интерактивный спектакль по произведению Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».

Сюжет

В центре сюжета — призрак, обитающий в английском замке, который не может напугать американскую семью, выкупившую его. Однако только Вирджиния, дочь мистера и миссис Отис, способна понять его страдания. Привидение просит Вирджинию о помощи, так как только она обладает той чистотой и невинностью, которые могут разрушить вековое проклятие.

Несмотря на свой страх, Вирджиния соглашается помочь. Это решение приводит к тому, что призрак получает искупление и долгожданный покой.

Музыка и премьера

Спектакль сопровождается великолепными оригинальными песнями, специально написанными для этой постановки. Они подчеркивают английский юмор и философскую глубину темы любви и прощения.

Премьера спектакля состоялась в Резиденции Посла Великобритании в апреле 2018 года.

Купить билет на спектакль

Расписание

12 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
17:00 от 1200 ₽
7 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение (на английском языке) Кентервильское привидение (на английском языке) Кентервильское привидение (на английском языке) Кентервильское привидение (на английском языке)

