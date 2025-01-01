Keneri Alcovel. Cubamania

Вечер Кубинской Энергии

Приготовьтесь к яркому музыкальному путешествию с Keneri Alcovel — кубинским автором и исполнителем латиноамериканских песен. Его программа Cubamania — это захватывающее шоу, которое погружает в атмосферу настоящей кубинской музыки. Концерты Keneri Alcovel известны своей мощной энергетикой, харизмой и высоким качеством исполнения.

Зажигательные хиты и авторские композиции

В репертуаре оркестра Keneri Alcovel — не только мировые хиты, но и авторские песни, которые не оставляют равнодушными зрителей. Этот коллектив знает, как создать атмосферу настоящего праздника, наполненную зажигательными ритмами, которые заставляют танцевать и петь без усталости.

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале. Во втором зале, который отделен перегородкой, идет трансляция на видеоэкраны.

Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу, наполненного кубинской страстью и неподражаемым ритмом!