Keneri Alcovel. Cubamania

Приготовьтесь к яркому музыкальному путешествию с Keneri Alcovel — кубинским автором и исполнителем латиноамериканских песен. Его программа Cubamania — это захватывающее шоу, которое погружает в атмосферу настоящей кубинской музыки. Концерты Keneri Alcovel известны своей мощной энергетикой, харизмой и высоким качеством исполнения.
Зажигательные хиты и авторские композиции
В репертуаре оркестра Keneri Alcovel — не только мировые хиты, но и авторские песни, которые не оставляют равнодушными зрителей. Этот коллектив знает, как создать атмосферу настоящего праздника, наполненную зажигательными ритмами, которые заставляют танцевать и петь без усталости.
Детали события:
Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу, наполненного кубинской страстью и неподражаемым ритмом!