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Keneri Alcovel. Cubamania
Киноафиша Keneri Alcovel. Cubamania

Keneri Alcovel. Cubamania

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер Кубинской Энергии

Приготовьтесь к яркому музыкальному путешествию с Keneri Alcovel — кубинским автором и исполнителем латиноамериканских песен. Его программа Cubamania — это захватывающее шоу, которое погружает в атмосферу настоящей кубинской музыки. Концерты Keneri Alcovel известны своей мощной энергетикой, харизмой и высоким качеством исполнения.

Зажигательные хиты и авторские композиции

В репертуаре оркестра Keneri Alcovel — не только мировые хиты, но и авторские песни, которые не оставляют равнодушными зрителей. Этот коллектив знает, как создать атмосферу настоящего праздника, наполненную зажигательными ритмами, которые заставляют танцевать и петь без усталости.

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале. Во втором зале, который отделен перегородкой, идет трансляция на видеоэкраны.

Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу, наполненного кубинской страстью и неподражаемым ритмом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽

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