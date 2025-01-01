Меню
Kelvin Oveto
Киноафиша Kelvin Oveto

Kelvin Oveto

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Kelvin Oveto: Jazz, Blues, Soul в Особняке Юргенса

Приглашаем вас на вечер, посвященный живой музыке, который состоится в историческом Особняке Юргенса. На сцене встретятся неповторимые жанры - джаз, блюз и соул, которые подарят вам уникальное музыкальное переживание.

О концерте

Kelvin Oveto, талантливый музыкант, известен своим мастерством в сочетании различных музыкальных стилей. Его творческий путь включает выступления на крупных сценах и участие в значимых музыкальных фестивалях. В этот вечер он представит свое лучшее музыкальное наследие, аранжировкись, которые соединяют традиции и современность.

Что ожидать?

В программе концерта — как оригинальные композиции Kelvin, так и интерпретации известных хитов из мира джаза и блюза. Вы сможете насладиться глубокими мелодиями и изысканными гармониями, которые оставят в вашем сердце неизгладимое впечатление.

Информация для зрителей

Концерт пройдет в уютной атмосфере Особняка Юргенса, идеального места для погружения в мир музыки. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как места ограничены. Обратите внимание на график выступлений и приходите заранее, чтобы насладиться атмосферой и комфортом.

Не упустите возможность погрузиться в мир живой музыки вместе с Kelvin Oveto — это событие, которое стоит увидеть!

