Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка
Билеты от 2800₽
Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

12+
О концерте

Музыка кельтов и скандинавов в старинной усадьбе Кусково

Древние легенды обладают необычайной притягательностью, особенно когда они связаны с такими загадочными народами, как кельты и викинги. Эти народы когда-то населяли обширные территории Европы, оставив после себя богатое культурное наследие, которое до сих пор вдохновляет современных авторов. Их мистические обычаи и верования нашли отражение не только в фольклоре, но и в музыкальных композициях, которые позволят зрителю вернуться в давно минувшие времена.

В стенах старинной усадьбы вы сможете насладиться уникальными звуками легендарной арфы и аутентичных струнных инструментов народов Скандинавии. Это даст вам возможность услышать традиционные кельтские и ирландские мелодии, исполненные с тонким вкусом и бережным подходом к культурному наследию.

Исполнители

В этом увлекательном представлении выступят:

  • Ульяна Рейнгольд — лауреат международных конкурсов, играющая на никельхарпе (шведская клавишная скрипка) и хардингфеле (норвежская народная скрипка).
  • Ольга Пацук — кельтская арфистка, также заслужившая признание на международной арене.

Программа

В программе ожидаются традиционные кельтские и ирландские мелодии, которые позволят вам заглянуть в неожиданный яркий мир, созданный музыкальной фантазией и мастерством исполнителей.

Август
14 августа пятница
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 2800 ₽

