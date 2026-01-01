Кельтские арфы. В Оранжерее при Свечах

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет под сенью экзотических деревьев и цветущих растений Оранжереи Таврического сада. Зрители смогут насладиться выступлением дуэта кельтских арф «Арфаграфия», в состав которого входят Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые исполнители являются настоящими амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге.

Музыка разных эпох

Репертуар дуэта включает как авторские произведения, так и аранжировки музыки различных стилей и временных периодов. Концерт представит старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы. Вы познакомитесь с историей арфы, изучив её эволюцию от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.

Программа концерта

Арфаграфия «Маяк вдалеке»

Арфаграфия «Лабиринт»

Арфаграфия «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»

Английская баллада I Saw Three Ships

Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор

Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome

Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott

Шведский старинный танец Polska

Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane

Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, мы рекомендуем сохранить ваши билеты в смартфоне или распечатать их заранее. Благодарим за понимание!