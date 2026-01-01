Кельтские арфы. В Оранжерее при Свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет под сенью экзотических деревьев и цветущих растений Оранжереи Таврического сада. Зрители смогут насладиться выступлением дуэта кельтских арф «Арфаграфия», в состав которого входят Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые исполнители являются настоящими амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге.
Репертуар дуэта включает как авторские произведения, так и аранжировки музыки различных стилей и временных периодов. Концерт представит старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы. Вы познакомитесь с историей арфы, изучив её эволюцию от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.
