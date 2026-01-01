Кельтские арфы. В Оранжерее при Свечах
6+
О концерте

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет под сенью экзотических деревьев и цветущих растений Оранжереи Таврического сада. Зрители смогут насладиться выступлением дуэта кельтских арф «Арфаграфия», в состав которого входят Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые исполнители являются настоящими амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге.

Музыка разных эпох

Репертуар дуэта включает как авторские произведения, так и аранжировки музыки различных стилей и временных периодов. Концерт представит старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы. Вы познакомитесь с историей арфы, изучив её эволюцию от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.

Программа концерта

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»
  • Английская баллада I Saw Three Ships
  • Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott
  • Шведский старинный танец Polska
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, мы рекомендуем сохранить ваши билеты в смартфоне или распечатать их заранее. Благодарим за понимание!

Июнь
Июль
28 июня воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
26 июля воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

