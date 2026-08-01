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Кельтские арфы в монастырском дворике
Киноафиша Кельтские арфы в монастырском дворике

Кельтские арфы в монастырском дворике

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» во дворе храма

Во дворе храма католического францисканского монастыря Святого Антония Чудотворца состоится концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан исполнят старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы.

В программе — авторские композиции арфисток, а также оригинальные сочинения других композиторов и инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зелёные рукава» и Канон Пахельбеля. Концерт будет интересен любителям необычного инструментального звукотворчества и истории музыки.

Программа концерта

Зрителей ждёт увлекательная музыкальная программа, в которой звучит музыка различных эпох:

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»
  • Английская баллада I Saw Three Ships
  • Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор
  • Турла О’Каролан (1670–1738) Welcome
  • Турла О’Каролан (1670–1738) Miss McDermott
  • Шведский старинный танец Polska
  • Турла О’Каролан (1670–1738) Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Исполнители

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан.

Полезная информация для зрителей

Дорогие друзья! Пожалуйста, заранее сохраняйте билеты на концерт в формате файла или скриншота на смартфоне, или распечатывайте их. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.

Купить билет на концерт Кельтские арфы в монастырском дворике

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