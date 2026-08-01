Кельтские арфы в монастырском дворике

Во дворе храма католического францисканского монастыря Святого Антония Чудотворца состоится концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан исполнят старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы.
В программе — авторские композиции арфисток, а также оригинальные сочинения других композиторов и инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зелёные рукава» и Канон Пахельбеля. Концерт будет интересен любителям необычного инструментального звукотворчества и истории музыки.
Зрителей ждёт увлекательная музыкальная программа, в которой звучит музыка различных эпох:
Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан.
Дорогие друзья! Пожалуйста, заранее сохраняйте билеты на концерт в формате файла или скриншота на смартфоне, или распечатывайте их. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.