Кельтские арфы в монастырском дворике

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» во дворе храма

Во дворе храма католического францисканского монастыря Святого Антония Чудотворца состоится концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан исполнят старинную, народную и современную музыку для кельтской арфы.

В программе — авторские композиции арфисток, а также оригинальные сочинения других композиторов и инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зелёные рукава» и Канон Пахельбеля. Концерт будет интересен любителям необычного инструментального звукотворчества и истории музыки.

Программа концерта

Зрителей ждёт увлекательная музыкальная программа, в которой звучит музыка различных эпох:

Арфаграфия «Маяк вдалеке»

Арфаграфия «Лабиринт»

Арфаграфия «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»

Английская баллада I Saw Three Ships

Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор

Турла О’Каролан (1670–1738) Welcome

Турла О’Каролан (1670–1738) Miss McDermott

Шведский старинный танец Polska

Турла О’Каролан (1670–1738) Captain O’Kane

Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Исполнители

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан.

Полезная информация для зрителей

Дорогие друзья! Пожалуйста, заранее сохраняйте билеты на концерт в формате файла или скриншота на смартфоне, или распечатывайте их. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.