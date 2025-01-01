Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кельтские арфы при свечах. Дуэт «Арфаграфия»
Киноафиша Кельтские арфы при свечах. Дуэт «Арфаграфия»

Кельтские арфы при свечах. Дуэт «Арфаграфия»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в уникальной атмосфере

В романтичной обстановке лофт-особняка, украшенного свечами, вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.

Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе вас ждет сочетание старинной, народной и современной музыки для кельтской арфы, а также увлекательные рассказ о пути арфы сквозь века.

Музыкальная программа

Концерт предложит зрителям уникальную музыкальную программу, включающую:

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»
  • Английская баллада I Saw Three Ships
  • Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome Miss McDermott
  • Шведский старинный танец Polska
  • Турла О'Каролан Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

О концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир магии музыки с дуэтом кельтских арф «Арфаграфия»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
18:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Концерт Сосо Павлиашвили
16+
Эстрада
Концерт Сосо Павлиашвили
12 октября в 19:00 Чайхона
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
"Ultimum trio", аб-т №8
4 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Классика при свечах: Вивальди Времена года
6+
Классическая музыка
Классика при свечах: Вивальди Времена года
11 октября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше