Кельтские арфы при свечах. Дуэт «Арфаграфия»

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в уникальной атмосфере

В романтичной обстановке лофт-особняка, украшенного свечами, вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.

Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе вас ждет сочетание старинной, народной и современной музыки для кельтской арфы, а также увлекательные рассказ о пути арфы сквозь века.

Музыкальная программа

Концерт предложит зрителям уникальную музыкальную программу, включающую:

Арфаграфия «Маяк вдалеке»

Арфаграфия «Лабиринт»

Арфаграфия «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»

Английская баллада I Saw Three Ships

Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор

Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome Miss McDermott

Шведский старинный танец Polska

Турла О'Каролан Captain O’Kane

Арфаграфия «Одинокий октябрь»

О концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир магии музыки с дуэтом кельтских арф «Арфаграфия»!