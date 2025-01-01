Кельтские арфы при свечах. Дуэт «Арфаграфия»

В романтичной обстановке лофт-особняка, украшенного свечами, вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.
Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе вас ждет сочетание старинной, народной и современной музыки для кельтской арфы, а также увлекательные рассказ о пути арфы сквозь века.
Концерт предложит зрителям уникальную музыкальную программу, включающую:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир магии музыки с дуэтом кельтских арф «Арфаграфия»!