Кельтские арфы при свечах. Арфаграфия

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в Санкт-Петербурге

В романтичной обстановке при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан, главные амбассадоры исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге, представят увлекательную программу.

Музыкальная программа

В репертуаре дуэта есть не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки. Вы сможете насладиться старинной, народной и современной музыкой для кельтской арфы. Концерт включает в себя:

Арфаграфия «Маяк вдалеке»

Арфаграфия «Лабиринт»

Арфаграфия «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»

Английская баллада I Saw Three Ships

Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор

Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome

Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott

Шведский старинный танец Polska

Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane

Арфаграфия «Одинокий октябрь»

О дуэте

Каждый концерт «Арфаграфии» — это уникальная возможность окунуться в мир музыки и волшебных историй. Вы сможете узнать о путешествии арфы через века и её месте в мире музыки в различные исторические периоды — от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.

Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться удивительным звучанием кельтских арф и погрузиться в музыкальный мир вместе с «Арфаграфией»!