Кельтские арфы при свечах. Арфаграфия

В романтичной обстановке при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан, главные амбассадоры исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге, представят увлекательную программу.
В репертуаре дуэта есть не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки. Вы сможете насладиться старинной, народной и современной музыкой для кельтской арфы. Концерт включает в себя:
Каждый концерт «Арфаграфии» — это уникальная возможность окунуться в мир музыки и волшебных историй. Вы сможете узнать о путешествии арфы через века и её месте в мире музыки в различные исторические периоды — от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.
Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться удивительным звучанием кельтских арф и погрузиться в музыкальный мир вместе с «Арфаграфией»!