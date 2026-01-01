Кельтские арфы при свечах. Арфаграфия

Оповещения от Киноафиши
Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия» в Санкт-Петербурге

В романтичной обстановке при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Анастасия Егорова и Марина Аркан, главные амбассадоры исполнительства на этом редком старинном инструменте в Санкт-Петербурге, представят увлекательную программу.

Музыкальная программа

В репертуаре дуэта есть не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки. Вы сможете насладиться старинной, народной и современной музыкой для кельтской арфы. Концерт включает в себя:

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»
  • Английская баллада I Saw Three Ships
  • Туано Арбо (1520–1595) Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott
  • Шведский старинный танец Polska
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

О дуэте

Каждый концерт «Арфаграфии» — это уникальная возможность окунуться в мир музыки и волшебных историй. Вы сможете узнать о путешествии арфы через века и её месте в мире музыки в различные исторические периоды — от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в ХХ веке.

Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться удивительным звучанием кельтских арф и погрузиться в музыкальный мир вместе с «Арфаграфией»!

Март
15 марта воскресенье
19:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

