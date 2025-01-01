Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кельтские арфы на крыше
Киноафиша Кельтские арфы на крыше

Кельтские арфы на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кельтская музыка на крыше Петербурга

В этот вечер вас ожидает уникальный концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия», состоящего из Анастасии Егоровой и Марины Аркан. Эти выдающиеся музыканты являются главными амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге и представят вам редкий инструментальный состав с разнообразным репертуаром.

Программа концерта в Zarenkov Gallery

Концерт обещает стать увлекательным путешествием в мир музыки и волшебных историй. В программе звучит старинная, народная и современная музыка для кельтской арфы. Зрители смогут узнать о путешествии арфы сквозь века, её значении в разные исторические эпохи — от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в XX веке.

Инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зелёные рукава» и Канон Пахельбеля, будут соседствовать с авторскими композициями дуэта и оригинальными произведениями других композиторов.

Список произведений

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Надия Биркеншток - Passed too Soon
  • Неизвестный композитор XVI века - «Зелёные рукава»
  • Английская баллада - I Saw Three Ships
  • Туано Арбо - Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Канон ре мажор
  • Турла О`Каролан (1670–1738) - Welcome
  • Турла О`Каролан (1670–1738) - Miss McDermott
  • Шведский старинный танец - Polska
  • Альфредо Роландо Ортиз - Habanera Gris
  • Турла О`Каролан (1670–1738) - Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Важно знать

Концерт пройдет на крыше, где количество мест ограничено — всего 100 билетов! В случае плохой погоды мероприятие будет перенесено в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»
30 сентября в 19:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 900 ₽
Вечный Бах
6+
Классическая музыка
Вечный Бах
13 августа в 22:30 Анненкирхе
от 1100 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
21 августа в 20:40 Stand Up Lab
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше