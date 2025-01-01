Кельтские арфы на крыше

В этот вечер вас ожидает уникальный концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия», состоящего из Анастасии Егоровой и Марины Аркан. Эти выдающиеся музыканты являются главными амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге и представят вам редкий инструментальный состав с разнообразным репертуаром.
Концерт обещает стать увлекательным путешествием в мир музыки и волшебных историй. В программе звучит старинная, народная и современная музыка для кельтской арфы. Зрители смогут узнать о путешествии арфы сквозь века, её значении в разные исторические эпохи — от золотого века в старой Ирландии до нового рассвета в XX веке.
Инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зелёные рукава» и Канон Пахельбеля, будут соседствовать с авторскими композициями дуэта и оригинальными произведениями других композиторов.
Концерт пройдет на крыше, где количество мест ограничено — всего 100 билетов! В случае плохой погоды мероприятие будет перенесено в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.