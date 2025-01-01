Кельтские арфы и орган. При свечах в соборе

Уникальный концерт кельтских арф и органа в Яани Кирик

В уютном зале Яани Кирик, где царит удивительная акустика и мерцают свечи, пройдет уникальный концерт. Творческий альянс мощного космического органа и нежных кельтских арф увлечет вас в новые звуковые пространства и откроет неизвестные страницы музыкальной истории.

Дуэт «Арфаграфия»

Ансамбль кельтских арф «Арфаграфия» — это необычное сочетание редких инструментов, представляемое талантливыми музыкантами Анастасией Егоровой и Мариной Аркан. Они являются главными амбассадорами исполнительства на кельтских арфах в Санкт-Петербурге. В репертуаре дуэта представлены не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и оригинальные сочинения и аранжировки. Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных звучаний.

Программа концерта

В программе концерта — музыка Возрождения и барокко. Зрителей ждут инструментальные хиты, такие как:

Баллада «Зеленые рукава»

Канон Пахельбеля

Адажио Альбинони

Кроме того, прозвучат произведения величайших композиторов эпохи барокко, включая Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Исполняемые произведения

Среди произведений, которые вы сможете услышать:

Иоганн Себастьян Бах — Andante cantabile из сонаты № 2 BWV 1003

Ирландский христианский гимн Be Thou My Vision

Американский христианский гимн Once in Royal David's City

Турла О`Каролан — Sir Festus Burke

Неизвестный композитор XVI века — «Зелёные рукава»

Жеан Брассар — Мотет Gratulemur Cristicole

Иоганн Пахельбель — Канон ре мажор

Генри Пёрселл — Хорнпайп ми минор

Анриетта Ренье — «Сосны Шарланна»

Антонио Вивальди — Концерт «Зима» из цикла «Времена года», II часть Largo

Генри Пёрселл — Граунд до минор

Иоганн Пахельбель — Ария «Себальдина»

Ремо Джазотто — Адажио (приписываемое Томазо Альбинони)

Исполнители

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан

Иван Мокшин — орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и насладиться незабываемым вечером при свечах в соборе!