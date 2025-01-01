Кельтские арфы и орган. При свечах в соборе

В уютном зале Яани Кирик, где царит удивительная акустика и мерцают свечи, пройдет уникальный концерт. Творческий альянс мощного космического органа и нежных кельтских арф увлечет вас в новые звуковые пространства и откроет неизвестные страницы музыкальной истории.
Ансамбль кельтских арф «Арфаграфия» — это необычное сочетание редких инструментов, представляемое талантливыми музыкантами Анастасией Егоровой и Мариной Аркан. Они являются главными амбассадорами исполнительства на кельтских арфах в Санкт-Петербурге. В репертуаре дуэта представлены не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и оригинальные сочинения и аранжировки. Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных звучаний.
В программе концерта — музыка Возрождения и барокко. Зрителей ждут инструментальные хиты, такие как:
Кроме того, прозвучат произведения величайших композиторов эпохи барокко, включая Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.
Среди произведений, которые вы сможете услышать:
Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан
Иван Мокшин — орган
Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и насладиться незабываемым вечером при свечах в соборе!