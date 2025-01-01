Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт

В уютном зале Яани Кирик с удивительной акустикой вас ждет уникальный концерт под светом множества свечей! Творческий альянс мощного космического органа и нежных кельтских арф увлечет вас в новые звуковые пространства и откроет неизвестные страницы музыкальной истории.
Необычный ансамбль «Арфаграфия» — это дуэт кельтских арф, который представляют Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые музыканты являются главными амбассадорами исполнительства на старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.
Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных звучаний. В программе этого вечера — музыка Возрождения и барокко, включая известные инструментальные хиты.
Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан
Надежда Волненко — орган
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир волшебной музыки!