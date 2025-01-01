Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт

Уникальный концерт кельтских арф и органа в Яани Кирик

В уютном зале Яани Кирик с удивительной акустикой вас ждет уникальный концерт под светом множества свечей! Творческий альянс мощного космического органа и нежных кельтских арф увлечет вас в новые звуковые пространства и откроет неизвестные страницы музыкальной истории.

Дуэт «Арфаграфия»

Необычный ансамбль «Арфаграфия» — это дуэт кельтских арф, который представляют Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые музыканты являются главными амбассадорами исполнительства на старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.

Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных звучаний. В программе этого вечера — музыка Возрождения и барокко, включая известные инструментальные хиты.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Andante cantabile из сонаты № 2 BWV 1003

(1685–1750) — Andante cantabile из сонаты № 2 BWV 1003 Ирландский гимн — Be Thou My Vision

— Be Thou My Vision Американский гимн — Once in Royal David's City

— Once in Royal David's City Турла О'Каролан (1670–1738) — Sir Festus Burke

(1670–1738) — Sir Festus Burke Неизвестный композитор XVI века — «Зелёные рукава»

— «Зелёные рукава» Жеан Брассар (1400–1455) — Мотет Gratulemur Cristicole

(1400–1455) — Мотет Gratulemur Cristicole Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Канон ре мажор

(1653–1706) — Канон ре мажор Генри Пёрселл (1659–1695) — Хорнпайп ми минор

(1659–1695) — Хорнпайп ми минор Анриетта Ренье (1875–1956) — «Сосны Шарланна»

(1875–1956) — «Сосны Шарланна» Антонио Вивальди (1678–1741) — Концерт «Зима» из цикла «Времена года», II часть Largo

(1678–1741) — Концерт «Зима» из цикла «Времена года», II часть Largo Генри Пёрселл (1659–1695) — Граунд до минор

(1659–1695) — Граунд до минор Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Ария «Себальдина»

Исполнители

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан

Надежда Волненко — орган

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир волшебной музыки!