Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт
Киноафиша Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт

Кельтские арфы и орган при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт кельтских арф и органа в Яани Кирик

В уютном зале Яани Кирик с удивительной акустикой вас ждет уникальный концерт под светом множества свечей! Творческий альянс мощного космического органа и нежных кельтских арф увлечет вас в новые звуковые пространства и откроет неизвестные страницы музыкальной истории.

Дуэт «Арфаграфия»

Необычный ансамбль «Арфаграфия» — это дуэт кельтских арф, который представляют Анастасия Егорова и Марина Аркан. Эти талантливые музыканты являются главными амбассадорами исполнительства на старинном инструменте в Санкт-Петербурге. В их репертуаре вы найдете не только авторские произведения различных эпох и стилей, но и собственные сочинения и аранжировки.

Каждый концерт — это новое увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных звучаний. В программе этого вечера — музыка Возрождения и барокко, включая известные инструментальные хиты.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Andante cantabile из сонаты № 2 BWV 1003
  • Ирландский гимн — Be Thou My Vision
  • Американский гимн — Once in Royal David's City
  • Турла О'Каролан (1670–1738) — Sir Festus Burke
  • Неизвестный композитор XVI века — «Зелёные рукава»
  • Жеан Брассар (1400–1455) — Мотет Gratulemur Cristicole
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Канон ре мажор
  • Генри Пёрселл (1659–1695) — Хорнпайп ми минор
  • Анриетта Ренье (1875–1956) — «Сосны Шарланна»
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Концерт «Зима» из цикла «Времена года», II часть Largo
  • Генри Пёрселл (1659–1695) — Граунд до минор
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Ария «Себальдина»

Исполнители

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия»: Анастасия Егорова и Марина Аркан

Надежда Волненко — орган

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в мир волшебной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 ноября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
И.Иофф скрипка, аб-т №9
22 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»
6+
Живая музыка
Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»
24 августа в 19:00 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
6+
Классическая музыка Джаз
Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
24 августа в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше