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Кельтская арфа в монастырском дворике
Киноафиша Кельтская арфа в монастырском дворике

Кельтская арфа в монастырском дворике

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт кельтской арфы в Петербурге

Кельтская арфа – удивительный инструмент, обладающий таинственным звучанием и необычным тембром. Каждый звук переносит нас в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов, а каждый перебор струн словно расчесывает волосы рассветного неба. Концерты, в которых можно услышать кельтскую арфу соло, – большая редкость.

Почувствуйте силу музыки в атмосферном, благоухающем цветами дворике единственного в Петербурге католического монастыря. Для вас прозвучит своеобразная антология произведений для кельтской арфы европейских стран, где в разные эпохи этот инструмент был достаточно популярен.

Что вас ждет на концерте

В программе оригинальные сочинения для кельтской арфы, переложения музыкальной классики, начиная от эпохи Возрождения, а также народная музыка. В этот вечер будет играть великолепная Марина Аркан – мультиинструменталистка и один из главных пропагандистов кельтской арфы в Петербурге.

Марина проведет нас сквозь музыкальные эпохи и стили, а также исполнит для вас собственные авторские сочинения. Не пропустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием!

Информация о концерте

  • Исполнитель: Марина Аркан, кельтская арфа
  • Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
  • Возрастное ограничение: 6+ (концерт предназначен для всех категорий зрителей)

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 1000 ₽

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