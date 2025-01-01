Кельтская арфа при свечах

Концерт с кельтской арфой в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины, историческом памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном уголке города, на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. С атмосферой псевдороманского стиля и необыкновенной акустикой, она идеально подходит для музыкальных вечеров.

Особенным акцентом программы станет кельтская арфа — инструмент с таинственным звучанием и узнаваемым тембром. В ее звуках сливаются мистические и романтические нотки, создавая атмосферу, в которой можно почувствовать дыхание древних мифов и сказок. Каждый перебор струн, кажется, расчесывает волосы рассветного неба, а звуки переносят нас в загадочные леса, где живут эльфы.

Редкая возможность услышать кельтскую арфу в соло

Концерты с кельтской арфой в сольном исполнении — большая редкость. На этом уникальном концерте вы сможете насладиться антологией произведений для кельтской арфы, созданных в разные эпохи и в разных странах Европы, где этот инструмент был особенно популярен. В полумраке зала, украшенного свечами, звуки арфы создадут особую атмосферу, идеально подходящую для погружения в музыкальный мир кельтских мелодий.

Исполнитель

Великолепная Марина Аркан, мультиинструменталистка и одна из ведущих представителей исполнения на кельтской арфе в Петербурге, проведет вас сквозь музыкальные эпохи и стили. Помимо произведений классиков, Марина исполнит для вас и собственные авторские сочинения, делая этот вечер еще более особенным.

Не пропустите этот уникальный музыкальный опыт, который оставит незабываемые впечатления!