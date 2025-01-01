Кельтская арфа при свечах

Концерт кельтской арфы в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать зрителей чем-то совершенно особенным и незабываемым. В Шведской церкви Святой Екатерины пройдет серия уникальных концертов, создание которых вдохновлено атмосферой этого памятника архитектуры в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном уголке Санкт-Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей и удивительной акустикой.

Очарование кельтской арфы

Кельтская арфа — удивительный инструмент с таинственным звучанием и уникальным тембром. Каждый звук переносит слушателя в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов. Каждый перебор струн словно расчесывает волосы рассветного неба. Концерты с кельтской арфой соло — большая редкость, что делает данное событие особенным.

Музыкальная программа

В полумраке концертного зала, украшенного свечами, прозвучит своеобразная антология произведений для кельтской арфы из разных европейских стран. В программе представлены оригинальные сочинения для этого инструмента, переложения музыкальной классики с эпохи Возрождения, а также народная музыка.

Исполнитель

Для вас будет выступать великолепная Марина Аркан — мультиинструменталистка и один из главных пропагандистов кельтской арфы в Петербурге. Она проведет зрителей сквозь музыкальные эпохи и стили, исполнив не только известные произведения, но и собственные сочинения.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!