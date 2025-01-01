Кельтская арфа при свечах

Меню
Концерт кельтской арфы в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, славившаяся своим великолепным органом Walcker. Сегодня в этом красивом месте установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерски созданный Мартом Вермейленом и привезенный из Нидерландов в 2020 году.

О кельтской арфе

Кельтская арфа — удивительный инструмент с таинственным звучанием и уникальным тембром, способным перенести слушателей в загадочные леса, где эльфы призывают духи старинных мифов. Концерты с сольным звучанием кельтской арфы — редкость, и именно такое событие вас ждет в нашем концертном зале, украшенном свечами.

Программа концерта

В программе звучит своеобразная антология произведений для кельтской арфы из разных европейских стран и эпох. Вы услышите оригинальные сочинения и переложения музыкальной классики от эпохи Возрождения до современности. В числе композиторов: Туано Арбо, Турлох О’Кэролан, Ян Тьерсен, Дэвид Шепард и многие другие, а также народная музыка.

Исполнитель

Концерт проведет великолепная Марина Аркан — мультиинструменталистка и один из главных пропагандистов кельтской арфы в Санкт-Петербурге. Она проведет вас через музыкальные эпохи и стили, а также исполнит свои авторские сочинения.

Детали

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к магии кельтской арфы!

Санкт-Петербург, 4 октября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽

