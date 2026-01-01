Keith Anthony Fluitt (Нью-Йорк, США). Соул, фанк, джаз

Сольный концерт Keith Anthony Fluitt в России

Уникальная возможность увидеть за пределами сцены одного из самых титулованных вокалистов современности — Keith Anthony Fluitt (Нью-Йорк, США). Этот концерт станет его первым сольным туром по России, и его творчество обещает вдохновить всех, кто ценит живую музыку.

Вокалист с впечатляющей карьерой

Кит уже имеет опыт выступлений в России: ранее он радовал публику в качестве бэк-вокалиста культовой группы Pet Shop Boys. За время своей карьеры он сотрудничал с такими легендами, как Michael Jackson, Diana Ross, Celine Dion и многими другими. Его голос звучал на самых престижных мировых сценах и запечатлелся в музыкальной истории.

Музыкальное наследие и новые проекты

Keith Anthony Fluitt является соавтором хита «I Met an Angel on Christmas Day», записанного Celine Dion. Также он известен своей работой над проектами с обладателем премии «Грэмми» DJ David Morales и номинантом на эту же премию DJ Tony Moran. В последний раз Кит блистал на гастролях с проектом «The First Ladies of Disco», выступая с такими звездами, как Martha Wash и Norma Jean Wright.

Эмоциональное шоу для истинных ценителей

В этом году Кит продолжает творить: он работает над сольным трибьют-альбомом, посвященным музыке Curtis Mayfield. Публику ожидает мощное, эмоциональное шоу, наполненное соулом, фанком, джазом и настоящей музыкальной магией. Это концерт для тех, кто ищет не просто выступление, а харизматичное и энергетически насыщенное зрелище.

Концерт станет идеальным выбором для любителей соула, фанка, джаза и качественного попа, а также для тех, кто взрослеет на музыке 70–90-х или только начинает открывать для себя её легендарное звучание. Keith Anthony Fluitt — это голос, способный затронуть сердце каждого зрителя и подарить незабываемые эмоции.