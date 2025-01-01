Юбилейный тур KDRR: 10 лет на сцене

Для многих фраза «10 лет» звучит пугающе, но мы, ребята из KDRR, не из робких. В феврале 2026 года мы отмечаем свой юбилей грандиозным туром, который подарит зрителям неповторимые эмоции.

Лучшие хиты за десятилетие

На наших концертах вы сможете услышать самые запоминающиеся песни, созданные за эти 10 лет. Мы готовим специальную программу с настоящими хитами и новыми треками, которые еще не были презентованы публике.

Энергия, драйв и панк-рок

Ждут вас пляски, слэм и концентрированный угар панк-рока. Мы собираемся устроить настоящую феерию, в которой каждый зритель станет частью важного музыкального события.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью юбилейного тура KDRR. Это будет не просто концерт, а настоящаяcelebration нашего общего пути, который длился целое десятилетие!