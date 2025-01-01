Меню
К.Чуковский. Сказки
Билеты от 500₽
Киноафиша К.Чуковский. Сказки

Спектакль К.Чуковский. Сказки

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Театр «Академия слова» представляет: «Сказки Корнея Чуковского»

Театр «Академия слова» представляет обновленный литературный спектакль для детей «Сказки Корнея Чуковского». В программу входят любимые всеми сказки: «Федорино горе», «Телефон», «Тараканище», а также отрывки из книги «От двух до пяти». Спектакль обещает быть увлекательным и веселым для всех зрителей, независимо от возраста!

«Чудо-дерево» и переводы для детей

Чуковский посвятил свою сказку «Чудо-дерево», написанную в 1924 году, своей дочери Муре, которая, к сожалению, ушла из жизни в раннем возрасте. Но творчество Чуковского не ограничивалось собственными произведениями: он также переводил для детей лучшие произведения мировой литературы, включая работы Киплинга, Дефо, Распэ, Уитмена, а также библейские истории и греческие мифы. Книги Чуковского иллюстрировали выдающиеся художники того времени, что делало их ещё более привлекательными для детей.

«Здравствуй, лето!» и встречи с детьми в Переделкино

В послевоенные годы Чуковский часто встречался с детьми в своем загородном доме в Переделкино. Эти встречи стали настоящими праздниками, где собиралось до полутора тысяч детей. Праздники «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!» стали традицией, объединившей детей вокруг творчества Чуковского.

 

