Казускома
Билеты от 1000₽
Киноафиша Казускома

Казускома

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Казускома» в Москве

Группа «Казускома», известная своим уникальным стилем, представляет свой концерт в Москве. Эти «ретросексуалы» обещают поразить зрителей своим необычным звучанием и энергетикой.

Музыка и стиль

Музыка «Казускомы» — это интересное сочетание рок-звучания сорокалетней давности и современного подхода к исполнению. Группа не просто воспроизводит старые мелодии, но и добавляет в них элементы чувственности и страсти, что делает выступления абсолютно уникальными.

Эмоции на сцене

На концерте зрителей ждет много эмоций: всхлипы, вскрикивания и искренние порывы. Опасная смесь треша и угара создает непередаваемую атмосферу, в которой шутки и ирония перекликаются с глубокими переживаниями.

Не упустите шанс!

Если вы хотите насладиться живым музыкальным исполнением и зарядиться энергией, обязательно приходите на концерт «Казускома». Это не только шанс увидеть выступление талантливой группы, но и возможность испытать настоящие эмоции.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Казускома Казускома Казускома

