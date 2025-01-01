Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кажется, смотрел!
Киноафиша Кажется, смотрел!

Кажется, смотрел!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Импровизаторы» представляют: уникальный спектакль по мотивам «Терминатор-2»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Театральная группа «Импровизаторы» представляет уникальный спектакль, основанный на культовом фильме «Терминатор-2». Это событие обещает стать настоящим театральным феноменом, который вы не захотите пропустить!

Что вас ждет?

Спектакль сочетает в себе элементы импровизации и классической театральной игры, что делает его интерактивным и увлекательным. Актеры на сцене будут создавать оригинальную интерпретацию известной истории, в которой зрители смогут стать частью действия. Не упустите возможность увидеть, как знакомые персонажи обретут новые грани в исполнении талантливых артистов!

Интересные факты

  • «Терминатор-2» — один из самых культовых фильмов 90-х годов, получивший два Оскара.
  • Спектакль обещает не только увлекательную историю, но и оригинальные визуальные эффекты, которые добавляют динамику происходящему на сцене.

Как подготовиться к шоу?

Рассадка в зале осуществляется менеджером, и вы сможете занять места за столиками по 2-3 человека. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала спектакля, чтобы выбрать лучшие места поближе к сцене и насладиться атмосферой ожидания.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. «Импровизаторы» ждут вас на своем спектакле, который заставит вас по-новому взглянуть на классический сюжет!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 сентября
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
22:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
19 марта в 19:00 Palazzo
от 2000 ₽
Меги Гогитидзе
18+
Поп Фолк
Меги Гогитидзе
23 октября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
16+
Юмор
Львов и Худяков. Импров-спектакль
10 августа в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше