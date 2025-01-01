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Каждые 7 лет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Каждые 7 лет

Спектакль Каждые 7 лет

16+
Режиссер Сергей Сахаров
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Каждые 7 лет»: что скрывает «зуд седьмого года»?

Каждые 7 лет семейной жизни психика мужчин начинает давать сбой. Это время, когда они стремятся к свободе, жаждут новых впечатлений и испытывают влечение к другим ароматам. Что же такое этот загадочный «зуд седьмого года»?

О чем спектакль?

В центре сюжета спектакля «Каждые 7 лет» — Ричард Шерман, который сталкивается с временной разлукой с женой и сыном. Как меняется его восприятие жизни в этот непростой период? Пустится ли главный герой во все тяжкие, или же совесть не позволит ему сделать этот шаг?

Интересные факты

Спектакль поднимает важные вопросы о семейных отношениях и внутренней борьбе. «Зуд седьмого года» — это не только психологическое состояние, но и общественный феномен, исследуемый многими психологами и социологами. Спектакль предлагает зрителям задуматься над тем, как справляться с кризисами в отношениях.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о своих собственных отношениях и о том, что происходит в душе человека в моменты испытаний.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 2300 ₽
25 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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