Спектакль «Каждые 7 лет»: что скрывает «зуд седьмого года»?

Каждые 7 лет семейной жизни психика мужчин начинает давать сбой. Это время, когда они стремятся к свободе, жаждут новых впечатлений и испытывают влечение к другим ароматам. Что же такое этот загадочный «зуд седьмого года»?

О чем спектакль?

В центре сюжета спектакля «Каждые 7 лет» — Ричард Шерман, который сталкивается с временной разлукой с женой и сыном. Как меняется его восприятие жизни в этот непростой период? Пустится ли главный герой во все тяжкие, или же совесть не позволит ему сделать этот шаг?

Интересные факты

Спектакль поднимает важные вопросы о семейных отношениях и внутренней борьбе. «Зуд седьмого года» — это не только психологическое состояние, но и общественный феномен, исследуемый многими психологами и социологами. Спектакль предлагает зрителям задуматься над тем, как справляться с кризисами в отношениях.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о своих собственных отношениях и о том, что происходит в душе человека в моменты испытаний.