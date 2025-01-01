Спектакль Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться

О спектакле

«Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться» — это изящная, ироничная и забавная история о немолодой женщине, которую можно назвать «старой девой», и ее маме, которая по-своему стремится к счастью дочери. В центре сюжета — нежная и трогательная история о женщине за тридцать, мечтающей о любви, и ее заботливой маме, готовой на все ради счастья дочери. Однажды ночью в дверь их дома постучалась Судьба, перевернувшая привычный уклад жизни. Как в настоящей сказке, события начинают разворачиваться стремительно, принося с собой чудеса и добрые надежды.