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Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться
Киноафиша Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться

Спектакль Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

«Каждой девушке за 30 очень хочется влюбиться» — это изящная, ироничная и забавная история о немолодой женщине, которую можно назвать «старой девой», и ее маме, которая по-своему стремится к счастью дочери. В центре сюжета — нежная и трогательная история о женщине за тридцать, мечтающей о любви, и ее заботливой маме, готовой на все ради счастья дочери. Однажды ночью в дверь их дома постучалась Судьба, перевернувшая привычный уклад жизни. Как в настоящей сказке, события начинают разворачиваться стремительно, принося с собой чудеса и добрые надежды.

Режиссер
Владимир Лихошерст
В ролях
В ролях: Владимир Лихошерст
Галина Блинникова
Марина Ласкуткина
Светлана Ивашкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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