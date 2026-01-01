Концерт группы «Казённый Унитаз» в клубе «Live Stars»

В Москве состоится выступление российской панк-рок-группы «Казённый Унитаз», известной своими сатирическими и провокационными текстами. Группа прославилась такими хитами, как «Казённый Унитаз», «Панк-рок», «Пиво» и «Похмелье». Этот концерт станет настоящим событием для любителей андеграундной музыки и гротескного исполнения.

Осенний тур и новый альбом

«Казённый Унитаз» объявляет осенний тур, в рамках которого группа планирует удивить зрителей сочетанием презентации нового альбома «Обоссать и на мороз», празднования 10-летия альбома «ОбсерусЪ» и дня рождения вокалиста на сцене. В программе концерта помимо свежих треков, преисполняющих сознание, будут исполнены старые гимны, ставшие саундтреком целого поколения.

Праздник хаоса и неожиданные сюрпризы

Зрители смогут отметить день рождения вокалиста вместе с музыкантами. Вместо традиционных торжеств на сцене царит великий хаос и праздник жизни, который завлечет всех в вихрь эмоций. Организаторы обещают, что всё, что накопилось в архиве за почти два десятилетия, будет вывалено на сцену, включая редкие песни и известные хиты, от которых, кажется, уже сейчас текут батареи.

Подготовьтесь к веселью

Не забудьте подготовить запасные штаны (старые могут порваться в плясе), а также голосовые связки – их хватит ровно до второго припева. Приходите и испытайте на себе атмосферу безудержного веселья прямо после концерта!