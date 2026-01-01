Оповещения от Киноафиши
Казённый Унитаз
Киноафиша Казённый Унитаз

Казённый Унитаз

18+
Возраст 18+

О концерте

Эксплозия эмоций с Казённым Унитазом

Когда накопилось слишком много стресса, а обычные развлечения уже не спасают, пришло время для настоящего штурма — представляет свой новый тур «Хардкор+» Казённый Унитаз.

Непокорный репертуар

На сцене поднимется самый плотный и бескомпромиссный репертуар. Вас ждет концентрат энергии в виде треш-гимнов, которые удивят своей яркостью и безумством. Ожидайте презентации нового сингла «Вареник», который обещает стать настоящим хитом сезона.

Эмоциональный шторм

Эта программа наполнена лирическим абсурдом — она заставляет смеяться, плакать и ударять кулаком по столу в ритме музыки. Такой треш-интенсив не оставит равнодушным никого из тех, кто готов к безумству!

Подготовьтесь к накалу страстей и дайте возможность этому спектаклю стать вашей дозой адреналина. Не упустите шанс стать частью уникального шоу, которое зажжет ваши эмоции!

Купить билет на концерт Казённый Унитаз

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
19:00
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж

